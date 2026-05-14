落語家の桂春蝶（51）は14日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（6月13、14、20、21日、扇町ミュージアムキューブ）の発表会見に出席。26日で閉館となる大阪・松竹座について「寂しい」と目を伏せた。「憧れの舞台だった」という松竹座で、09年の8月30日、3代目桂春蝶の名跡を継ぎ、襲名披露公演を開催した思い入れの深い場所だ。昨年、閉館することを知ってから「寂しくて（公演を）見に