落語家の桂春蝶（51）は14日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（6月13、14、20、21日、扇町ミュージアムキューブ）の発表会見に出席。上方落語協会の会長選挙について「ボクは絶対に（会長になるのは）イヤ」と語った。4月28日の総会で協会員256人による投票が行われ、笑福亭仁智（73）が次期会長候補に選出された。今月末の理事会で正式承認される見込み。人気は2年で仁智は5期目となる。