元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。トップアスリートと食事をしたと明かした。玉川氏は先週末に元賞金女王の女子プロゴルファー古閑美保さんと食事をしたと告白。今年2月に古閑さんが番組に出演した際、食事に行こうと約束したものが「実現したんですね」と振り返った。「古閑さんはプロゴルフの賞金女王にもなられたトップアスリートなワケ