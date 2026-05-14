石油元売り大手ENEOS（エネオス）関連の原油タンカーがホルムズ海峡を通過した可能性があることが14日、分かった。米国とイスラエルのイラン攻撃後、日本関係の原油タンカーがホルムズ海峡を通過して日本に向かうのは出光興産に続き2隻目となる。ロイター通信によると、パナマ船籍で、クウェート産の石油120万バレルなどを積んでいる。タンカーは6月に日本に到着する見通しだと伝えているが、詳細は不明。ホルムズ海峡を巡っ