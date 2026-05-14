ソフトバンクからＤｅＮＡにトレードで移籍した尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。２人はスーツ姿で緊張気味に登壇。尾形は「福岡を離れる寂しさは感じていたんですけど、同時に新しいチームで野球ができるというすごいワクワクした気持ちもあった」と語り、井上は「自分自身、野球人生において分岐点に鳴ると思う。この分岐点を生かして頑張っていけたら」と新