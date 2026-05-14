日本陸連は14日、17日にMUFGスタジアムで開催されるセイコーゴールデンGPの欠場選手を発表した。今春に東大阪大敬愛高を卒業して積水化学に入社した女子800メートル日本記録保持者の久保凛（積水化学）が、エントリーしていた女子1500メートルを欠場。理由は「コンディション不良のため」とされた。久保は今月10日の木南道孝記念で社会人初戦を迎え、2分7秒47で7位。レース後には悔し涙を流した。今大会の女子1500メートル