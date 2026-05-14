株式投資をしていると、「信用取引」という言葉を耳にする機会も増えてきます。一方で、「損失が大きそう」「危険そう」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、SBI証券の投資情報メディア編集部が、信用取引のしくみについて解説します。信用取引は、仕組みとリスクを理解して使うことで、投資の選択肢を広げることができます。今回は、信用取引の基本的な仕組みや特徴について整理します。＊＊