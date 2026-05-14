「夫が亡くなった後も、義母の介護を続けてきたのに……」法定相続人ではない“長男の妻”は、遺産を受け取ることはできないのでしょうか。今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監／円満相続を支援する士業の会 編／株式会社エッサム 著／あさ出版)から、介護と相続をめぐるリアルな事例を抜粋して紹介します。○姑を介護していた妻は相続人になれる?▼亡き夫の母との同居を続けたEさん長男の妻