ちょっと気が早……いや、かなり気が早いが、夏が来た。まだ5月だが、この日差し、この湿気……どう考えても初夏である。こうなってくると、がぜん“刺激”が恋しくなるのが人間の性だ。汗をかきながら、ヒィヒィ言いながら、それでも箸が止まらない。そんな旨辛な体験を求めている同志諸君に朗報がある。5月8日から「ほっともっと」で「旨辛アジアフェア第2弾」がスタートしたのだ。今回はそのラインナップのなかでも最大の注目株