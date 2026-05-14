キリンホールディングスは、2026年5月13日、キリンサプリメント事業の2026年1〜3月における販売金額が前年比約1割増と好調に推移したことを発表した。国内サプリメント市場が2025年に前年比0.4%増見込みと緩やかな回復にとどまる中、市場全体の伸びを大きく上回る成長を実現している。○体調意識の高まりと習慣化が成長を牽引好調の要因として、生活者の健康志向の高まりによる「体調管理の習慣化」が挙げられる。同社が年間を通じ