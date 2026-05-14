リクスタが運営する名字由来netは、2026年5月13日、「『五』がつく名字ランキングベスト30」を発表した。本調査は、月間1,000万アクセスの「名字由来net」アプリおよび「名字由来net(Web)」の名字データベースから、政府調査機関や電話帳データをもとに実世帯が確認できる名字のみを集計。全国人数の多い順に抽出し、人数は四捨五入で算出した。○第1位は「五十嵐」、全国順位も118位と圧倒的な人数に「『五』がつく名字ランキング