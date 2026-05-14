大谷翔平投手（３１）の打撃の状態が上がらない。１２日（日本時間１３日）のジャイアンツ戦で５３打席ぶりの一発を放ったとはいえ、ここまで打率２割４分、７本塁打、１７打点と本来の姿に程遠く、疲労を考慮してロバーツ監督は打撃面で２日間の休養を与えるなど対策を講じた。大谷のバットがチームの攻撃力低下に影響しているだけに気がかりだ。首脳陣は不振の原因をどう分析しているのか。ロバート・ヴァン・スコヨック打撃