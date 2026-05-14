USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN-ALMEXは5月13日、クリニック向け案内ロボット「ATOI-PLUS（アトイ プラス）」の販売を開始したことを発表した。同社が2025年から販売している自律走行可能なクリニック向け案内ロボット「ATOI」に新たにAIエージェントを搭載し、判断機能を追加した。受付登録から問診取得、次回予約から会計案内までの業務フローをAIが判断しながら自動化することで、スタッフの業務負担の軽減に寄与する。ATOI-PLUSの使