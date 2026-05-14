アメリカのニュージャージー州に本部を置くプリンストン大学では、1893年から「学生が期末試験を受ける際に教授は教室を離れ、学生は不正行為をしないことを誓約する書面を提出する」という名誉規定が定められていました。学生を信頼し尊重することを目的とした規定でしたが、AIにより小型のデバイスで簡単に重要な情報にアクセスできるようになったことで、規定を133年ぶりに廃止することが決定しました。Princeton faculty manda