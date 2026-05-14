山下智久が主演する映画『正直不動産』より、永瀬（山下）と桐山（市原隼人）が本気の殴り合いをする本編映像が解禁された。【動画】永瀬（山下智久）と桐山（市原隼人）が本気の殴り合い！映画『正直不動産』本編映像『正直不動産』は、累計発行部数400万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を実写化。ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせ