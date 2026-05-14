お笑いコンビ・ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐）が、7月8日〜10日に東京・座・高円寺2にて第4回単独ライブ『どう考えても』を開催する。17日からのチケット発売に向けて、フライヤービジュアルと2人の意気込みコメントが届いた。※崎山祐の「崎」は「たつさき」が正式表記【写真】ファイヤーサンダーのこてつ＆崎山祐ファイヤーサンダーは、こてつと崎山祐から成るお笑いコンビ。第39回ABCお笑いグランプリチャンピオン、