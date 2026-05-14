本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。3回にエスピナル内野手とベッツ内野手が連続本塁打。NHK-BSでも中継されている一戦。約1か月ぶりの援護点にファンは歓喜している。大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点とした。迎えた3回のドジャースの攻撃。先頭の9番エスピナルがソロを放つと、1番ベッツも続いた