第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品された深田晃司監督作『ナギダイアリー』。現地時間5月13日、公式上映前のレッドカーペットに深田監督、主演の松たか子、共演の石橋静河が登場。その後、ワールドプレミアとなる公式上映が行われた。【写真】松たか子はアルマーニのブラックドレス、石橋静河はルイ・ヴィトンのロングドレスでレッドカーペットに登場【写真】約7分間にわたる拍手喝采のスタンディングオベー