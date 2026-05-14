本物そっくりな、ミニチュア好きの心をくすぐる【ガチャ】に注目。細かなところまで再現したリアルなアイテムが集まっているようです。ユニークで可愛いビジュアルに、思わずコレクション欲を刺激されるかも。今回はマニアが“かわいい”とコメントしたアイテムを含め、一度は回してみたくなりそうなガチャをご紹介します。 ボタンや投入口まで再現！ ゲームセンターでよく見かけるような機体をモチ&#