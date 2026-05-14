筆者の体験談です。長男を出産後、夫の実家で過ごすことになった私。ただ、義母はかなりの倹約家です。「産後は冷たい水を使わないようにね」と言いつつ、給湯器のスイッチは入れようとしません。北海道の真冬、冷たい水道水で食器を洗い続けた日々。あの時に学んだ大切な教訓とは……。 義実家で産後の生活 私は長男を出産した後、しばらく夫の実家で過ごしました。 義母は非常に真面目な倹約家です。 ガスコンロに鍋を