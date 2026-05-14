昨年、ソロデビュー25周年という節目を迎えた三味線奏者の上妻宏光さんが、24年ぶりに15日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】「志村魂」では津軽三味線を披露していた志村けんさん 伝統の枠を超え、唯一無二の存在感で活動の幅を広げている上妻さん。サラリーマンの父の影響で6歳から三味線を始めた幼少期や、15歳で全国大会優勝を果たしプロを志した原点を振