歌手の神崎ゆう子が10日、自身のインスタグラムを更新。プレゼントされたベトナム旅行の様子を伝えた。 【写真】秘境で起きた思わぬ事態母と義娘が“双子”コーデしちゃった 神崎は「ベトナムフーコック島へ行って来ました」と報告。羽田空港からホーチミンを経由し、7時間のフライトだったことを記し、ノースリーブ姿で海をバックにして撮影したショットを公開した。 「小さな島です