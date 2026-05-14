深夜、光州（クァンジュ）都心で女子高校生を刃物で殺害したチャン・ユンギ容疑者（23）が14日、検察に拘束送致された。チャン容疑者の身元情報はこの日午前7時に公開された。チャン容疑者はこの日午前7時45分ごろ、光州西部警察署の留置場から検察へ送致される前、フォトラインに顔を隠さないまま姿を現した。「心境はどうか」という報道陣の質問に、「申し訳ない」と一言だけ答えた。チャン容疑者はこの日、顔を伏せたり周囲の視