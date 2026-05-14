大物芸人、人気YouTuberなどから「弟子入り志願」が相次いでいる落語家の立川志らくに注目が集まっている。 既に人気YouTuberに関しては「客分の弟子」として採用済み。今後は落語を覚えた後、志らくが主催する会などにも出演する可能性があるようだ。 さて、志らくといえば昭和および平成時代の落語の巨匠・立川談志（1936～2011）の弟子であり、世間一般的には「芸に厳しい」「伝統を重んじる」というイメージも