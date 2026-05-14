落語家の桂春蝶（51）は14日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（6月13、14、20、21日、扇町ミュージアムキューブ）の発表会見に出席した。春蝶が心を揺さぶられ、感動したもの、心を揺さぶったもの、伝えなければならないと全身全霊で想った話を題材にして、落語で伝える「落語で伝えたい想い」シリーズ。第1作の特攻隊をテーマにして命の尊さを描いた「明日ある君へ〜知覧特攻物語〜」を皮