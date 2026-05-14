千葉ロッテマリーンズは、マリーンズオリジナルデザインの「マリーンズボンボンドロップシール」の予約販売を5月25日から開始すると発表した。プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は初めて。ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。今回登場する「マリーンズボンボンドロップシール」