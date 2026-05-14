◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がジャイアンツ戦に投手専念で先発登板。両チーム無得点で迎えた3回には、ボークで進塁を許すハプニングが起こりました。大谷選手は3回、2死から好打者ルイス・アラエス選手に対し、厳しいコースに投げ分け攻めます。その後、4球目から5球をファールで粘られるなどフルカウントから四球で出塁を許します。すると大谷選手は次の打者への1球目にノー