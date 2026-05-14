元prediaでレースクイーンなどで活躍する、あのん（27）が、14日までにインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。あのんは「みなさんにご報告です。この度、六年間所属させていただいたプラチナムプロダクションを退所いたしました」と報告。「20歳からたくさんの経験をさせていただき、右も左も分からなかった私を支えてくださった事務所の皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。嬉しいこと、悩んだこと