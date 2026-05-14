犬が拾い食いすると『死ぬかもしれないモノ』５選 犬の拾い食いは、口にしたものによっては命に関わる危険があります。ここでは、犬が拾い食いしてしまうと死ぬかもしれない危険なモノをみていきましょう。 1.タバコの吸い殻 タバコの吸い殻には、ニコチンが多量に残っているので非常に危険です。散歩中にポイ捨てされたタバコの吸い殻を口に入れてしまうと、その後、異常な興奮状態や震えを生じる恐れがあります。