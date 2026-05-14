【趣味ギア適性診断】PCでゲームを楽しむなら、PCはもちろん各種ゲーミングデバイスを揃える必要がある。だが、多数の製品が並んでいるゆえ、選ぶ際に迷ってしまう人もいるだろう。そこで今回は「これを買えば間違いない」品々をまとめて紹介する！＊＊＊【TYPE 2・アクティブインドア派】当然ながら、ゲームを遊ぶためのPCには相応のスペックが要求される。特にFPSなどのアクションゲームは、PCに高い性能を要求する傾向