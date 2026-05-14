直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案によって、丸山（若林時英）の治療が少しずつ前に進み始めた。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第34話は、帝都医大病院で直美（上坂樹里）が患者のために動く一方で、りん（見上愛）とシマケン（佐野晶哉）の関係にも静かな変化が見え始めた。 参考：『風、薫る』第35話、千佳子役・仲間由紀恵が初登場病院内にただならぬ緊張感が走る 丸山の患部には、1日3回薬を塗ること