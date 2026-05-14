山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が注意報レベルに達したとして、県が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】「水ぼうそう」の患者数が注意報レベルに乳幼児や成人の感染は重症化リスクも（山形） 県によりますと、今月４日から１０日までに県内２５の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患者数は３１人でした。１定点医療機関当たりの患者