北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで、ついに１か月を切った。熱狂が間近に迫るなか、開催国の１つであるアメリカの『CBS SPORTS』が、出場48か国のパワーランキングを更新した。日本はアジア最上位の15位をキープ。『CBS SPORTS』は「このチームについて誰も話題にしないが、今夏に彼らがダークホースの一角となり得る理由はいくつかある」と伝えた。アジアサッカー連盟の他の国々は、イランが23位、韓国が28位、カタール