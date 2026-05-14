セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスに高評価が与えられている。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第37節が13日に行われ、セルティックはマザーウェルと対戦。17分に先制点を許したが、41分に前田のゴールで同点に追いつき、58分にはベンジャミン・ニグレンが勝ち越しゴールを挙げた。85分には同点弾を奪われたものの、90＋9分にケレチ・イヘアナチョがPKを決めたのが決勝点となり、