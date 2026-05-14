JT(日本たばこ産業)の新たな企業広告シリーズ第1弾「キャプテン・モットの冒険 船出篇」が、2026年4月から全国で放映されている。シリーズの主役を務めるのは、Netflixドラマ『九条の大罪』が配信中の俳優・柳楽優弥さんだ。【写真】大海原を見つめる、探検家姿の柳楽優弥さんインタビューで「自分の視野が広がる瞬間に出会うこと」が心の豊かさだと語った柳楽優弥さん■JT「心の豊かさを、もっと。」を体現するCMシリーズ船出篇は