元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開しました。【写真】高橋みなみ＆夫のツーショット「たかみなちゃん可愛すぎ」高橋さんは「Tokyo Disneyland 友達家族と皆んなで行ってきました 3家族お揃いで @wcjapan のミッキーミニーT着て、耳も完全装備」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、夫と並んでカチューシャを着用した、ほほ笑ましいツー