かつての「ものづくり日本」はどこへ行ったのか。ドイツが「made in Germany」にこだわり続けた一方で、日本は「自国生産」への誇りを失い大きな代償を負った。日独の産業構造や製造業の競争力を長年研究してきた岩本晃一氏の著書『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』によれば、日本企業に存在する「系列」という形態が日独の“分かれ道”だったという。今回は本書から一部抜粋し、この分かれ道