関西電力の旧経営陣が金品の受け取りなどをめぐり損害賠償を求められている裁判で、岩根元社長は一連の問題を「取締役会に報告する必要はないと思った」と述べました。 関西電力では歴代幹部ら８３人が１９８０年代以降、福井県高浜町の森山栄治元助役（故人）から計３億７０００万円相当の金品などを受け取り、森山氏の関連会社に原発に関わる工事を発注するなどしていました。関電と株主は、旧経営陣に対し損害賠償を求