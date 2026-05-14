スチュワート獲得は失敗だったのか(C)Getty Imagesドジャースの昨夏の補強は失敗だったのか。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が「期待外れだったドジャースの2025年トレード期限を『完全な失敗』へと変えた」と報じている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るその“失敗”とは、左足の骨棘（こつきょく）のために15日間の負傷者リスト（IL）入りとなったブロック・スチュワートのことだ