13日夜、大阪府四條畷市の交差点で観光バスやトラックなど5台が絡む事故があり、バスは当時、修理を終え試運転をしていた最中に事故を起こしたことがわかりました。 【写真を見る】観光バスは修理後の試運転中だった…バス・トラックなど5台絡む事故で5人搬送バスの運転は修理を担っていた会社の40代男性骨盤など折る重傷…大阪・四條畷市 13日午後7時20分ごろ、四條畷市の交差点で観光バスがトラックに追突し、その後