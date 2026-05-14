言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓でおなじみのテイスト、国語の授業で習う言葉の分類、そしてご飯が進む一品料理という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。み□□じこ□□どみ□□げヒント：日本の伝統的なテイストを表す言葉、指し示す対象