子どもの違法かもしれない行動を、イラストと弁護士監修による解説で紹介する『それ犯罪かもしれない図鑑』が、14日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.3万部で4位にランクイン。ジャンル別「児童書」では、初の1位を獲得した。【表】『それ犯罪かもしれない図鑑』詳細本作は2024年刊行『それ犯罪かもしれない図鑑』のソフトカバー版として2025年9月に発売。今年4月以降、数々の情報番組やメディア