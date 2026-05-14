俳優の戸田恵子、土屋太鳳が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。戸田が土屋の印象を明かした。【写真】仲良く手を振る戸田恵子＆土屋太鳳戸田は、土屋が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲だとし、「（朝ドラ撮影時は）実際は役者同士で会うことはなかったんですけれど