5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2ndスタジオ・アルバム 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開した。今回は、5人のメンバーの絆の深まったシスターフッドを盛り込んだコンセプトとなっている。【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いに招き、懐かし