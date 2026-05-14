元AKB48で俳優の大島優子（37）が14日、都内で行われた手料理サブスク『ツクリオ』事業戦略及び新アンバサダー発表会に登場。大島家のカレーは夫で俳優の林遣都が担当していると明かした。【全身ショット】オレンジのエプロン姿で登場した大島優子専用キッチンで作られた手料理が冷凍されずそのまま自宅に届くサービスを展開する『ツクリオ』の新アンバサダーに就任した大島。イベントにはエプロン姿で登場し、普段はあまり家