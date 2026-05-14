◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスが13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に6−5で勝利し4連勝。これで今季成績を21勝21敗の勝率5割とした。試合後にベナブル監督は「もちろん成績は大事。ここから進んでいきたい。とにかくいいベースボールを続けること。結果は自然とついてくる。今は本当に結束力があって、チームのタレント層もどんどん厚くなってきてい