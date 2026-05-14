おすすめなのは、「この前のお店おいしかったね。また行こう！ あと、ご飯代のPayPayだけ時間あるときお願いね」と一言添えることです。こうすることで、請求だけの連絡にならず、自然な印象になります。 また、PayPayの送金リンクやQRコードを一緒に送っておくと、相手がそのまま送金手続きをしやすくなります。何度も立て続けに催促すると、相手にプレッシャーを与えてしまうことがあります。まずは一度、軽く確認