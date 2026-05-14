親の相続について家族で話題にすると、「まだ先のこと」「財産が多い家庭の問題」と感じる人もいるでしょう。兄弟姉妹の仲がよい家庭では、相続で大きなトラブルになるとは想像しにくいかもしれません。 しかし、相続では預貯金や不動産、介護の負担、親の希望など、事前に確認しておきたい点がいくつもあります。そこで本記事では、財産が多くない家庭でも相続準備が必要なのか、どのような点を確認しておくべきかについて