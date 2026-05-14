文房具が好きな人にとって、万年筆は特別な筆記具です。父親世代のなかには、「昔は1万円台でも本格的な万年筆を買えた」と感じている人もいるでしょう。一方で、現在の店頭や通販サイトを見ると、人気モデルが2万円台や3万円台になっていることも珍しくありません。 では、万年筆は本当に昔より高くなっているのでしょうか。本記事では、価格の変化や値上がりの理由、今から万年筆を楽しむ方法を解説します。 万年