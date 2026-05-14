Ｆ１ハース入りが浮上している角田裕毅（２６）に日本メーカーのライバル関係が大きな障害になると、専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。日本メーカーのトヨタが支援するハースは今季限りでエステバン・オコン（フランス）の離脱が確実視されており、後任に角田の名前が報じられている。ハースの小松礼雄代表が角田のファンであり、昨年も今季に向けたドライバー候補となりながらもレッドブルが?阻止?し、移籍